Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 948, до 42 065 человек, сообщает в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 27 июня на Украине выявлено 42 065 случаев инфицирования COVID-19, из них 948 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 110 человек, из них 24 за последние сутки. Всего выздоровели 18 701 человек, из них 402 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.