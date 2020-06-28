Антирекордные 237 человек госпитализированы на Украине за минувшие сутки с диагнозом COVID-19, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1 129 из которых скончались, еще 18 934 человека выздоровели.

«За минувшие сутки было госпитализировано 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по числу госпитализированных», — заявил Степанов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.