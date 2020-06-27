Полицейские за два дня составили 355 административных протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений на Украине за нарушение условий карантина, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел страны.

«Всего во время отработки, к которой привлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6,2 тысячи заведений… По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со статьей 44-3 («нарушение правил карантина») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 — на директоров развлекательных заведений, 100 — руководителей предприятий общественного питания и 227 — на директоров предприятий торговли», — говорится в сообщении.

По данным МВД, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Как отмечается, всего с начала карантина полицейские составили более 14,5 тысячи административных протоколов и возбудили 176 уголовных дел.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.