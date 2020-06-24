Пять из 24 областей Украины пострадали в результате наводнения в западной части страны, ситуация остается критической, заявил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.

«Развивается чрезвычайно критическая ситуация в пяти областях Западной Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего: 165 населенных пунктов по состоянию на утро сегодняшнего дня попали под воздействие наводнения. Есть разрушенные дома, государственные, частные постройки… Ситуация критическая продолжается», — заявил Шмыгаль на брифинге, который транслировался на странице кабмина в Youtube.

По его словам, к числу пострадавших ранее областей добавилась Тернопольская область, в которую направилась паводковая волна. Премьер сообщил, что наводнение уже разрушило более 110 километров дорог и 19 мостов. Также в Закарпатской области пострадали 3 населенных пункта, в Черновицкой – 4, Львовской – 1.

Вместе с тем премьер сказал, что об убытках, которые понесли области, говорить пока рано. При этом он отметил, что первоочередно Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий наводнения необходимо выделить около 18,7 миллиона долларов, около 3 миллионов долларов — для возобновления дамб и берегов, которые были разрушены.

В среду Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Шмыгалем.

Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.