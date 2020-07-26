Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в центральном аппарате Гослесагентства Украины, наличие инфекции подтверждено у восьми сотрудников, сообщил в воскресенье начальник ведомства Василий Кузевич.

«Сообщение о вспышке острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства», — написал Кузевич в своем Facebook.

По состоянию на 26 июля, на Украине выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек, в том числе 310 — за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф