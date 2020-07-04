Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло за минувшие сутки на 914, до 47 677, сообщает в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным системы мониторинга, скончались от инфекции 1 227 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 21 155 человек, в том числе 597 за минувшие сутки.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 176 и в Киеве – 118.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.