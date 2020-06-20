Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 841, до 35 825, умерли еще 9 человек, заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболел 841 человек, из них 66 детей, а также 73 медработника. Зафиксированы девять летальных случаев. Выздоровели 373 человека. Всего за время пандемии заболели 35 825 человек… Всего выздоровели 16 406 человек, а летальных случаев 994», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 139, Ровенской – 83, Закарпатской – 109 и Киеве – 76.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

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