Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 829, до 60 995, умерли еще 16 человек, сообщила в среду система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 22 июля в стране выявлены 60 995 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1534 человека. Всего выздоровели 33 172 человека, в том числе 973 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132), Львовской (124), Ивано-Франковской (78) и Закарпатской областях (60).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 75 детей и 83 медработников. «Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 329 детей и 8 103 медработников», — заявил Степанов на брифинге.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.