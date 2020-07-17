Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 809, до 57 264, умерли еще 11 человек, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медработника. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 человек. Всего за время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4068 детей и 7723 медработника. Всего выздоровели 29 769 человек, а летальных случаев – 1456», — сказал Степанов на брифинге.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской (132), Ровенской (88), Ивано-Франковской (67) областях и Киеве (76).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.