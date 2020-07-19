Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 731, до 58 842, умерли еще 8 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 19 июля, в стране выявлены 58 842 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек. Всего выздоровели 30 879 человек, в том числе 369 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.