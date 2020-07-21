Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 673, до 60 166, умерли еще 20 человек, сообщила во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 21 июля в стране выявлены 60 166 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1518 человек. Всего выздоровели 321 199 человек, в том числе 760 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (114), Закарпатской (78) и в Ивано-Франковской областях (75).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.