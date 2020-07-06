Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 543, до 49 043, умерли еще 13 человек, сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 6 июля, в стране выявлены 49 043 случаев COVID-19, из них 543 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 262 человека, из них 13 за последние сутки. Всего выздоровели 21 703 человек, в том числе 327 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской – 104, Ровенской областях – 82, в Киеве – 59.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.