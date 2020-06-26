Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине возросло за минувшие сутки на рекордные 1 109, до 41 117 человек, сообщает в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 26 июня на Украине выявлено 41 117 случаев инфицирования COVID-19, из них 1 109 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 086 человек, из них 19 за последние сутки. Всего выздоровели 18 299, из них 541 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 209, Ровненской – 116 и в Киеве — 113.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.