Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Двадцать первого июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20.40 (совпадает с мск) пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники.