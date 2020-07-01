Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате в Киевской области Украины, заболели восемь человек, сообщил в среду глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

«Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня жителей и сотрудников учреждения были выявлены пять инфицированных сотрудников и трое подопечных. Все в удовлетворительном состоянии без явных клинических проявлений», — сказал он на брифинге.

Всего в интернате 338 подопечных и 244 сотрудника. Учреждение закрыто на карантин.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 998 случаев COVID-19, скончались 1173 человека, 19 548 пациентов выздоровели.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.