Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала четыре новых участка для разведения сил в Донбассе, сообщается на сайте президента Украины.

«Продолжается режим тишины: на заседании ТКГ согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил», — говорится в сообщении.

Где находятся участки для отвода, не уточняется. Отмечается, что участки для разминирования – «в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита «Нормандской четверки» от 9 декабря 2019 года».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.