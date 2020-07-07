Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране или в отдельных областях могут усилить, когда число активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. Пресс-служба офиса президента 1 июля сообщила, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Но такая большая цифра возникла из-за вспышек в отдельных регионах, например, в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что в стране снизилось число пациентов с пневмонией.

Также на совещании Зеленскому доложили, что правительство изучает практики преодоления коронавируса за границей, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 49607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1283 человека, выздоровели 22193.