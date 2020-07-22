Акция протеста против дистанционного обучения, введенного из-за карантина, прошла на площади Независимости в Хмельницком на Украине, сообщило издание «Суспільне» («Общественное»).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что большинство школ в стране осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что второй волны коронавируса удастся избежать и дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном режиме, потому что страна пока технически не готова к дистанционному обучению. Позже глава минздрава Максим Степанов не исключил смешанной формы обучения.

«В Хмельницком на майдане Независимости состоялась акция протеста против дистанционного обучения. На мероприятие пришло около 250 участников, некоторые люди были с плакатами «Нет дистанционному обучению!», «Школьникам дневную форму обучения». Участники акции выступали против дистанционного обучения и карантина в целом, на акции протеста собирали подписи под резолюцией, которую в дальнейшем будут передавать в высшие инстанции области и страны», — сообщает издание на своем сайте.

В издании отметили, что к протестующим вышел первый заместитель главы областной администрации Роман Примуш и сказал, что областная власть также поддерживает отмену дистанционного обучения с 1 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.