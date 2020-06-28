Власти Украины решили не открывать детские лагеря до 31 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Ранее пресс-служба правительства Украины заявила, что детские лагеря в стране будут оставаться закрытыми минимум до 1 июля.

«Во время отдыха в оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19. И именно поэтому было принято решение о запрете открытия лагерей отдыха детских до 31 июля 2020 года», — сказал Степанов.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1 129 из заболевших скончались, еще 18 934 человека выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.