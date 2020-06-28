Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме, сообщила в воскресенье пресс-служба компании «Энергоатом».

Ранее, 3 июня, «Энергоатом» объявил об отключении шестого энергоблока Запорожской АЭС от энергосистемы.

«Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 идет 59-е сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 – 74-е сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует нормам.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия «Павлоградуголь», в состав которого входят десять шахт, из-за «системного кризиса в энергетической отрасли Украины», возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты «Добропольеуголь», «Белозерская» и центральную обогатительную фабрику «Октябрьская» по той же причине.

Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.