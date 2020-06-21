Почти 90 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 21 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в сообщении.

В частности, в Житомирской области без света остались 30 населенных пунктов, Донецкой – 27, Черниговской – 18, Черновицкой и Сумской – по семь.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным пресс-службы, в субботу на территории Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей в результате непогоды подтоплено 23 подвальных помещения, 13 колодцев, 11 домохозяйств и один гараж, также частично повреждены крыши двух зданий.