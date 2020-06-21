Один человек погиб и восемь ранены в результате конфликта в Житомирской области, подозреваемого ищут правоохранители, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

По данным пресс-службы, в городе Иршанск между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе в ночь на воскресенье возник конфликт.

«Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восьмерых человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали», — говорится в сообщении.

Правоохранители ищут подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Хулиганство», санкция которых предусматривает до 15 лет лишения свободы. В Житомирской области объявлен план «Перехват».