Заболеваемость коронавирусом на Украине возросла до 64,1 на 100 тысяч населения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом, представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране, сообщается в субботу на сайте главы государства.

По состоянию на 7 июля этот показатель составлял 62,4 человека на 100 тысяч населения.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данных по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения — 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных — Ровенская, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую область и Буковину из-за заполнения койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах — более 40%", — сообщается на сайте офиса.

Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.

Президент поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена. Он напомнил, что Украина намерена одной из первых закупить вакцину.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Ранее премьер Украины заявил, что карантин в стране или в отдельных областях могут усилить, когда число активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. Этот показатель 1 июля составлял 58 больных на 100 тысяч населения.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, по стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.