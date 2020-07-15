Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией, заявил в среду офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — говорится в сообщении в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса, с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии COVID-19.

Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что 7 июля Черноморский флот начал слежение за действиями постоянной минно-тральной группы сил НАТО — в нее вошли плавучая база снабжения «Алиакмон» ВМС Греции (флагман) и тральщики-искатели мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.