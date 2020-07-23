Новый инцидент с захватом заложников произошел на Украине. Мужчина угрожает правоохранителям гранатой. По некоторым данным, в заложниках у него сотрудник полиции.

Как передает УНИАН, инцидент произошел в Полтаве, на улице Остапа Вишни у здания админсуда. Проводится спецоперация по задержанию подозреваемого.

Между тем замглавы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил в Facebook информацию о заложнике. Как оказалось преступник готов обменять правоохранителя на полковника полиции.

По последним данным обмен полицейскими уже состоялся. Мужчина уехал с начальником УКР ГУНП в Полтавской области полковником полиции Шияном на авто. Они направляются в сторону Киева.