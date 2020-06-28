Украинское издательство «Основы» создало Конституцию Украины для детей, чтобы у них была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах, сообщил в воскресенье офис президента.

Двадцать восьмого июня на Украине празднуется День конституции.

«Год назад президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею — создать Конституцию Украины для детей. И вот результат — «Простая Конституция». Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права. Спасибо за прекрасную реализацию проекта издательству «Основы», — сообщил офис президента Украины в Telegram.