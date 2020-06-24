Районная больница в городе Галич Ивано-Франковской области Украины оказалась затопленной в результате наводнения, вызванного обильными дождями, спасатели начали эвакуацию пациентов, среди которых есть больные коронавирусом, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль.

В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.

"Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", — написал Шмыгаль в своем Telegram.

В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.

Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.