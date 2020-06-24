Более 100 километров дорог и 90 мостов были разрушены в Ивано-Франковской области Украины, которая охвачена наводнением, вызванным обильными дождями, сообщила в среду пресс-служба МВД страны.

В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.

«В общем разрушено 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Сейчас украинские спасатели налаживают доступ к пострадавшим людям, нуждающимся в помощи.

«На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием», — прокомментировал ситуацию глава МВД Арсен Аваков.

В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.

Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.