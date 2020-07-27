Украинские правоохранители проверяли информацию о «минировании» торгово-развлекательного центра во Львовской области, взрывчатку не нашли, для проверки эвакуировали около 5 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, сообщение о «минировании» одного из ТРЦ во Львовской области поступило в воскресенье вечером, на месте работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

«Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию — взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили… Всего из заведения эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников», — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном «минировании».