Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 919, умерли еще 13 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 28 июля, в стране выявлены 66 575 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1629 человек. Всего, по данным системы, выздоровели 36 744 человека, в том числе 622 за минувшие сутки.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (147), Киеве (110) и Ивано-Франковской области (103).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 61 ребенка и 55 медработников. «Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4722 детей и 8435 медработников», — заявил Степанов на брифинге.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.