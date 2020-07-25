Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1106, до 63 929, умерли еще 19 человек, сообщила в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 25 июля, в стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (143), Киеве (129), и Львовской области (114).

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, среди заболевших 78 медработников. «За прошедшие сутки заболели 1106 человек. Из них 64 ребенка, а также 78 медицинских работников. Были госпитализированы 205 человек», — сообщил он.

По словам министра, в данный момент не многим больным необходимы аппараты искусственной вентиляции легких «Если мы говорим о больницах первой волны, то на сегодняшний день количество аппаратов, которые там установлены, — около 2700 аппаратов. Сейчас они не очень заняты. Всего из этого количества 170 аппаратов искусственной вентиляции легких заняты», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.