Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 972, до 62 823, умерли еще 20 человек, сообщила в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 24 июля, в стране выявлены 62 823 случая COVID-19, скончался от инфекции 1 571 человек. Всего выздоровели 34 886 человек, в том числе 886 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (126), Киеве (118), Ровенской (96) и Ивано-Франковской областях (87).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу сообщил, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 65 детей и 43 медработников. «Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 465 детей и 8 196 медработников», — заявил Степанов на брифинге.

Он также сообщил, что за минувшие сутки антирекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом – 255 человек. Министр в очередной раз призвал носить медицинские маски, пользоваться антисептиком и придерживаться дистанции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.