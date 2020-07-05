Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки в Украине выросло на 823, до 48 500, умерли еще 22 человека, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 5 июля в стране выявлены 48 500 случаев COVID-19, из них 823 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 249 человек, из них 22 за последние сутки. Всего выздоровели 21 376 человек, в том числе 221 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской — 138 и Закарпатской областях — 107.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.