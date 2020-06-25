Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на рекордные 994, до 40008, умерли еще 16 человек, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Сегодня очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребенка, а также 103 медработника. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 349 человек. Всего за время пандемии заболели 40008 человек, из них 2936 детей и 6346 медработников. Всего выздоровели 17750 человек, а летальных случаев 1067», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 204, Одесской – 95, Закарпатской – 85 и в Киеве — 85.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.