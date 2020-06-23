Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 833, до 38074, умерли еще 23 человека, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 833 человека, из них 55 детей, а также 92 медработника. Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 314 человек. Всего за время пандемии заболели 38074 человека… Всего выздоровели 16956 человек, а летальных случаев 1035», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 240, Закарпатской – 103 и Ровенской – 75.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.