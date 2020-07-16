Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 848, умерли еще 18 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 16 июля в стране выявлены 56 455 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1445 человек. Всего выздоровел 28 931 человек, в том числе 800 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 36 детей и 51 медработник. «Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 4003 детей и 7591 медработника», — сказал Степанов на брифинге.

Он также сообщил, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (116), Ровенской (70) и Ивано-Франковской (64) областях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.