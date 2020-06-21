Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 735 — до 36 560, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 735 человек, из них 54 детей, а также 48 медработника. Зафиксированы девять летальных случаев. Выздоровели 103 человека. Всего за время пандемии заболели 36 560 человек… Всего выздоровели 16 509 человек, а летальных случаев 1002», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 101, Ровенской – 96 и Закарпатской – 80.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.