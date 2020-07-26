Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 920, до 64 849, умерли еще 15 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 26 июля, в стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек, в том числе 310 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской области (88), Киеве (95), и Львовской области (130).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.