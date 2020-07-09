Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 810, до 51 224, умер еще 21 человек, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей, а также 56 медработников. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 665 человек. Всего за время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3682 ребенка и 7148 медработников. Всего выздоровели 24 784 человека, а летальных случаев – 1327», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской – 89 и Ровенской областях – 76.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.