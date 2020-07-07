Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 564, до 49 607, умер еще 21 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 564 человека, из них 19 детей, а также 16 медработников. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 490 человек. Всего за время пандемии заболели 49 607 человек, из них 3569 детей и 7046 медработников. Всего выздоровели 22 193 человек, а летальных случаев — 1283», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области – 144, Закарпатской – 83 и в Киеве — 63.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф