Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 889, до 45 887, сообщает в четверг система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 2 июля в стране выявлено 45 887 случаев инфицирования COVID-19, из них 889 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 185 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 20 053 человека, из них 505 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.