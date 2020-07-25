Четыре человека, которые выдавали себя за представителей офиса президента Украины, стали подозреваемыми в деле «о продаже должностей», сообщается в субботу на сайте Национальной полиции.

«Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины. Сейчас следователи Нацполиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей офиса президента Украины и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти и на госпредприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах за содействие в таком назначении.

«Установлено, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы — 250 тысяч долларов США — вблизи офиса президента Украины. Сейчас следователи главного следственного управления Нацполиции сообщили четырем участникам группы о подозрении», — отметили в полиции.

Им инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество, совершенное организованной группой», «неоконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой» и «самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой» Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения.