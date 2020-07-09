Четыре населенных пункта в Черновицкой области Украины остаются подтопленными после наводнения, которое охватило западные регионы страны, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.

«По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными четыре (было 349) населенных пункта в Черновицкой области… Разрушены 202,4 километров автодорог и 95 мостов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате непогоды повреждены 549 километров автодорог и 213 мостов. Спасатели за сутки откачали более 2,8 тысячи кубометров воды и доставили для населения 1 тонну питьевой воды. Всего к работам привлечено 259 человек и 96 единиц техники, в том числе два вертолета.