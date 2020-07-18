Украинский суд арестовал на 25 дней одного из фигурантов дела о пожаре в отеле «Токио стар» в Одессе Сергея Дурача, который является совладельцем гостиницы «Паровоз», располагавшейся в том же здании, сообщило местное издание «Думская».

Ранее пресс-служба погранслужбы Украины сообщила о задержании фигуранта дела о пожаре в отеле «Токио стар» в Одессе, который является гражданином Болгарии. Тогда правоохранители имя задержанного не сообщали.

«Совладельца сгоревшего отеля «Паровоз» Сергея Дурача, задержанного вчера в одесском аэропорту, отправили в СИЗО на 25 дней. Меру пресечения ему избрали поздно вечером в Киевском районном суде Одессы. Дурач восемь месяцев назад был объявлен в розыск. Он вернулся из Рима по своей воле. Виновным в случившемся пожаре предприниматель себя не считает», — пишет издание.

Пожар в отеле «Токио стар» произошел 17 августа 2019 года. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Суд в Одессе арестовал владельца отеля Вадима Черного, позже Киевский районный суд Одессы назначил ему залог в размере 2,1 миллиона долларов.