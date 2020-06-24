Сто двадцать населенных пунктов в шести областях Украины остались без электроэнергии из-за дождей и порывов ветра, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.) 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождя и порывов ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Ивано-Франковской — 62, в Сумской – 17, в Житомирской — 16, в Черновицкой — 13, в Волынской — 9 и в Закарпатской – 3», — говорится в сообщении на сайте ведомства.