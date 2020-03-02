Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли жестокие убийства двух женщин и малолетнего ребенка, совершенные в 2000 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК РФ 2 марта.

По версии следствия, в июле 2000 года в городе Надыме были обнаружены тела женщины 1972 года рождения и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. В октябре 2000 года в другой квартире при схожих обстоятельствах было найдено тело еще одной женщины. Расследование уголовных дел было приостановлено, однако в 2019 году следователи установили, что злоумышленником оказался бывший житель Надыма 1978 года рождения.

В июле 2000 года обвиняемый пришел к жертве в гости с целью изнасиловать ее. Он несколько раз ударил жертву молотком по голове, после чего изнасиловал ее. После мужчина нанес ей 11 ударов ножом в область груди и живота. Заметив ребенка, злоумышленник трижды ударил его по голове молотком и не менее 18 раз — ножом в грудь.

В октябре того же года злоумышленник, находясь в гостях у знакомой, распивал с ней спиртное. В какой-то момент между ними возникла ссора, и он несколько раз ударил женщину молотком по голове. После этого он нанес жертве не мене 20 колото-резанных ранений в различные части тела.

«Следствие считает, что вина обвиняемого в совершении убийства трех человек в ходе предварительного следствия полностью доказана и подтверждена заключениями многочисленных судебно-криминалистических экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. С учетом добытых по делу доказательств, злоумышленник признал свою вину и сотрудничал со следствием», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что следователи в Краснодарском крае вышли на след убийцы девочки по надписям на стенах домов, которые оставлял сам преступник. Ребенок пропал в июне 2016 года.