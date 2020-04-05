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Режим обязательной самоизоляции для граждан в Ямало-Ненецком автономном округе из-за ситуации с коронавирусом продлили по 30 апреля, следует из поправок, внесенных в постановление главы региона Дмитрия Артюхова.

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом в регионе был объявлен с 16 марта, режим самоизоляции для граждан — с 1 апреля.

«Обязать лиц, проживающих, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, по 30 апреля 2020 года включительно обеспечить режим самоизоляции и не покидать места проживания», — говорится в обновленном постановлении.

Этот режим по-прежнему не распространяется на государственных и муниципальных служащих, работников ряда организаций, в том числе медицинских, непрерывно действующих, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, работающих в условиях ЧС, а также на волонтеров. Приостанавливается до указанной даты деятельность развлекательных заведений, точек общепита, салонов красоты, баров, МФЦ.

Коронавирусом на Ямале заразились 12 человек. Все заболевшие — жители поселка Пангоды. Ранее Артюхов не исключил, что количество заболевших в населенном пункте, где проживают 11 тысяч человек, будет расти, поэтому власти региона видят необходимость в карантине на территории населенного пункта. Его ввели в поселке со 2 апреля.

Ранее в пятницу Артюхов поручил главам муниципалитетов совместно с автоинспекторами усилить контроль за передвижениями граждан между городами и поселками в регионе. Он пояснял, что речи о закрытии населенных пунктов не идет, вся промышленность, сферы жизнеобеспечения и бизнес должны продолжать работать четко.

Глава округа на своей странице «ВКонтакте» также отмечал, что в ЯНАО введен целый ряд других ограничений, связанных с транспортом. В частности, вертолетное сообщение в отдаленных поселках в ближайшие две недели будет осуществляться по заявкам местных глав, а регулярные рейсы осуществляться не будут. Кроме того, совместно с РЖД власти Ямала изучают вопрос о сокращении пассажирских перевозок на территории округа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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