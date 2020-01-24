На выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне потребуется десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин, его слова приводит ТАСС.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 миллиардов рублей», — сказал Топилин.

Ранее в январе президент России Владимир Путин объявил, что в этом году ветераны Великой Отечественной и все приравненные к ним категории граждан получат к 75-летию Победы по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч.

По данным на апрель 2019-го, в России проживало 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших в боевых действиях. Больше всего в живых тружеников тыла — более 760 тысяч человек. Непосредственно участников войны, инвалидов и тех, что работал на объектах противовоздушной обороны, по данным за прошлый год, в живых оставалось около 75,5 тысячи.

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