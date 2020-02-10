На совершение единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы будет выделено более 71 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин 10 февраля.

«В общей сложности, с учетом доставки выплаты мы направим на эти цели из федерального бюджета более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле–мае», — цитирует его «Интерфакс».

Глава правительства назвал задачей властей оперативно подготовить соответствующие документы, чтобы выплаты поступили вовремя.

Выплаты положены не только жителям России — 1 млн 150 тыс. человек, — но и гражданам РФ, проживающим в странах Балтии, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом ветеранам не придется подавать какие-либо заявления, всё будет произведено автоматически в апреле–мае 2020 года. Необходимые документы Минтруд должен подготовить к 18 февраля.

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин ранее оценивал сумму для осуществления выплат ветеранам в 60 млрд рублей.

Единовременные выплаты к юбилею Победы обещал президент России Владимир Путин, соответствующий указ был подписан 7 февраля. Так, ветераны получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла — по 50 тыс. рублей вместо 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно.

В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. На празднование Дня Победы в Москве направлены приглашения ряду мировых лидеров. Их уже приняли президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Франции, Сербии, Чехии, Кипра, Вьетнама и премьер-министр Японии. Власти США и Великобритании о своем решении пока не объявили.

В военном параде на Красной площади покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады также пройдут в 29 городах России.