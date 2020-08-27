Правительство России фонда выделит из резервного фонда еще 34,3 млрд руб. на выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте с трех до семи лет в этом году, сообщает этом ТАСС со ссылкой на проект соответствующего распоряжения.

Как указывается документе, по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тыс. человек. При этом общая численность детей, на которых осуществлялись выплаты, составляла 2 млн 866 тыс. человек

«В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд руб. для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тыс. детей в течение 12 месяцев этого года», — сообщили в правительстве.

В конце июля правительство выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на ежемесячные пособия на детей в возрасте 3-7 лет включительно. Право на пособие имеют семьи, в которых подушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Размер пособия в 2020 году составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5,5 тыс. руб.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет.